「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日開幕、国立代々木競技場第一体育館）

前日練習が１８日、会場で行われた。５連覇を狙う坂本花織（シスメックス）は全てのジャンプで着氷するなど好調。本番に向け「楽しみは５％くらいで、不安が４５％。緊張が５０％くらい」と笑顔で語った。

今季限りでの現役引退を表明している坂本。全日本選手権も最後となる。「シーズンが始まってからここまであっという間に来てしまった。すごく濃い日々を過ごしてきたので、充実してきた感じはするんですけど、もっと充実させるためにこの全日本でもうひと頑張りできたら」と力を込めた。

グランプリ（ＧＰ）ファイナルではＳＰで想定外のミスが出て５位発進。それからの１０日間で「自分では予想していない失敗もあった。失敗した時のリカバリーの練習を意識した」と修正してきた。ただ「うまくハマらないことが多かったのでノーミスに限る」と坂本らしく笑った。

ＧＰファイナルで日本人上位２人以内に入ったため、既にミラノ・コルティナ五輪代表へのアドバンテージは持っている。しかし、坂本が目指すのは、優勝して即時内定を得ること。「最終的にオリンピックが決まる。気持ちをもう一つ締めて、取りかかって、ベストな演技ができるように」とした。