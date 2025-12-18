【TSUTAYA 2025年 書籍・コミック販売年間ランキング】 12月18日発表

【拡大画像へ】

カルチュア・エクスペリエンスは12月18日に、TSUTAYA利用者のデータに基づき、2025年の書籍・コミックの販売年間ランキングを発表した。

集計期間は2025年1月1日から11月30日まで。

書籍総合ランキング

総合第1位に輝いたのは、進化を続ける絵本シリーズ「大ピンチずかん 3」。3作目となる今作は、子どもを襲う様々な大ピンチがレベルと初登場の「うっかりメーター」で表されている。

また「ポケモン」の生態に注目したまったく新しいポケモン図鑑「ポケモン生態図鑑」が2位にランクイン。児童書2作品が上位を飾った。さらに2025年の本屋大賞受賞作「カフネ」が第3位となったほか、ビジネス書のロングセラーなど長く人気を集めている良書が多数ランクインした。

【表組み例】

順位 タイトル 著者 出版社 1 大ピンチずかん ３ 鈴木のりたけ 小学館 2 ポケモン生態図鑑 ポケモン 小学館 3 カフネ 阿部暁子 講談社 4 パンどろぼうとスイーツおうじ 柴田ケイコ KADOKAWA 5 【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学 両@リベ大学長 朝日新聞出版

□書籍総合ランキング

文庫総合ランキング

第1位は吉沢亮主演で映画化され、22年ぶりに邦画実写の歴代興行収入ランキング第1位を達成したことで話題になった「国宝」。第2位には、2024年の本屋大賞受賞作であり、新潮社主催新人賞で史上初の三冠にも輝いた宮島未奈のデビュー作「成瀬は天下を取りにいく」がランクインした。

【表組み例】

順位 タイトル 著者 出版社 1 国宝（上）青春篇、（下）花道篇 吉田修一 朝日新聞出版 2 成瀬は天下を取りにいく 宮島未奈 新潮社 3 一次元の挿し木 松下龍之介 宝島社 4 マスカレード・ゲーム 東野圭吾 集英社 5 青い壺 有吉佐和子 文藝春秋

□文庫総合ランキング

コミックランキング

上位には、昨年に引き続き「ONE PIECE」、「SPY×FAMILY」など人気作がランクイン。今年連続2クールでアニメ化され、2026年にはアニメ3期と劇場版も決定している「薬屋のひとりごと」が第3位を獲得した。第4位は、1月からアニメ2期が放送する「葬送のフリーレン」。第5位の「キングダム」は2026年夏に劇場版第5弾が公開を控えている。

【表組み例】

順位 タイトル 著者 出版社 1 ONE PIECE 尾田栄一郎 集英社 2 SPY×FAMILY 遠藤達哉 集英社 3 薬屋のひとりごと ねこクラゲ スクウェア・エニックス 4 葬送のフリーレン アベツカサ 小学館 5 キングダム 原泰久 集英社

□コミックランキング