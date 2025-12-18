令和ロマン・くるま「暗黙のルールすぎません？」“ラストオーダー”めぐる見解に困惑

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

12月16日（火）に放送された同番組では、“ラストオーダー間際で入店したりオーダーしたりすることの是非”について永野、くるま（令和ロマン）、三谷紬アナウンサーが意見を交わした。

【映像】「ラストオーダーで頼むやつなんなん？」にくるま困惑

今回は、「ラストオーダーにひっかかる」という視聴者からの投稿をもとにトークを展開。

この視聴者は飲食店に気を遣い、ラストオーダー30分前以降は入店しないと決めているが、「友人のなかにはラストオーダー1分前でも平気で店に入れる人もいて、人によって感覚が違う」と思っているそう。「気を遣う自分は考えすぎなのでしょうか」と番組に問いかけた。

永野は「入ったことはありますよ」としつつ「だけど基本的には入店は遠慮しちゃいますね」と自身も気を遣うと告白。「“お引き取りください”の合図というか、“わかるでしょ？”みたいに思っちゃう」との見解を示した。

これに対しくるまは「僕も今となってはそうだと思うんですけど」と切り出すと、「彼、19歳でよく気づいてるなと思って」と投稿者が19歳の大学生であることに言及。「僕、大学生のときはラストオーダー30分前とか1分前とかで入っちゃってたんですよ」と明かした。

くるまは「大学の途中くらいから、“ラストオーダーで頼むやつなんなん？”みたいなのを、芸人さんのトークとかSNSとかでいっぱい見るようになった」と述懐。そこで初めて「え、待って。そんなにダメな行為だったの？」と思い至ったようで、「早く言ってよって気持ちになった」と振り返った。

「今はわかりますよ、ダメなこと」と改めて前置きしたうえで、くるまは「これ、あまりにも暗黙のルールすぎませんか？」と疑問を呈する。「“閉店”はわかるけど、（“ラストオーダー間際では入店しない”は）ノーヒントすぎる」と訴えると、「うちの親のお好み焼き屋は、一生客がいたんですよ。だから分からなかった」と語った。