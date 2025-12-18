【「トランスフォーマークラシックス」VOL.11】 12月18日発売 価格：4,200円

竹書房は、著作サイモン・ファーマン氏、翻訳石川陽介氏による「トランスフォーマークラシックス」VOL.11を12月18日に発売した。価格は4,200円。

本書は、1984年からスタートした元祖「トランスフォーマー」コミックスシリーズの日本語版。クライマックスに向けて、想像を超える展開が続く。表紙イラストはレジェンド・アーティストのジェフ・シニア氏による描き下ろしとなっている。

宇宙最大の脅威ユニクロンがセイバートロン星に迫る。サイバトロンとサンダーウイング率いるデストロンは宇宙を股にかけ、ユニクロンを滅ぼせる唯一の手段“マトリクス”の争奪戦を展開する。はたして、激しい戦闘の果てに待ち受けていたのは未来世界――!?

特典情報

※配布状況は各店舗にお問い合わせください

※配布開始時期および、配布方法に関しましては、店舗によって異なります

※在庫が無くなり次第終了となります

