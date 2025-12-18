2025年12月17日、タレントの柏木由紀が自身のYouTubeチャンネルを更新。自身のメイクを披露した。

参考：【写真】「すっごく参考になる」“盛れメイク”をした柏木由紀

柏木は12月に日本武道館で行われた『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館』に出演した際、「しっかり盛るメイク」をしていったと明かし、今回はそのメイクについて紹介していくようだ。まずは下地とカラーコントロールベースを塗っていく。その後はファンデーションやコンシーラーで肌の気になる部分を整えていき、一旦ベースは完成。

続いてアイメイクへ。アイシャドウとアイゾーンコンシーラーを使って「偽造涙袋」を作っていく。柏木は完成した涙袋に「うわーすごい」「完璧」と、コメントをした。そしてアイラインなのだが、柏木は目を開けるとアイラインが埋まりがちなタイプであるため、がっつり目に引いていくようだ。「だいぶ目が盛れてきてる気がする」とチェックしながら、目の掘りを深く見せるため、グレーのアイシャドウを使って眉から目頭に陰を作っていく。柏木は出来栄えに「めっちゃいいのでは」と満足そうな様子を見せ、まつ毛やチークを塗ってメイクが完成した。柏木は「アガる感じがする」とコメントし、動画を締め括った。

今回の動画に視聴者からは「すっごく参考になる」「真似しやすくて嬉しい」「メイクうますぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）