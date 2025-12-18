「心配しないで」ハムストリング重傷の鎌田大地がメッセージ！決意を示す。同じく離脱中の伊東純也も反応
怪我を負ってしまった鎌田大地がメッセージを発信した。
クリスタル・パレスに所属する29歳の日本代表MFは、12月14日のプレミアリーグ第16節マンチェスター・シティ戦（０−３）で、空中戦で競り合った際の着地時に右太ももの裏を負傷。67分に交代を余儀なくされた。
英公共放送『BBC』によれば、パレスを率いるオリバー・グラスナー監督は「ハムストリングの重傷で、少なくとも８週間から10週間は欠場するだろう」と明かし、「これは普通の筋肉の損傷ではなく、着地と体勢のせいで起こった事故だった。彼は過度に足を伸ばしていまい、体重が前方にかかり、このようなことが起こってしまった」と説明した。
パレスは現在、アーセナル、シティ、アストン・ビラ、チェルシーに次いでプレミアリーグ５位。好位置につけるチームのキーマン離脱とあって、ファンの間で嘆きの声が溢れるなか、鎌田が18日にインスタグラムを更新。こう綴った。
「Don’t worry. I will come back as quick as possible（心配しないで。できるだけ早く戻ります）」
この投稿は大きな注目を集め、「完全復活待ってます！」「日本をワールドカップ決勝まで導いて」「ずっと応援しています！」といったコメントが殺到。森保ジャパンのチームメイトで、同じく怪我で離脱中の伊東純也も炎の絵文字３つで反応した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
