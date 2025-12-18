佐野勇斗『Ray 2月号』特別版の表紙に登場！カバーボーイ企画は「佐野勇斗（M!LK）が推されるワケ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐野勇斗（M!LK）が12月23日発売の『Ray 2026年2月号 特別版』の表紙に登場する。

■『Ray』表紙に初登場

佐野勇斗がついに『Ray』表紙に初登場。個性的なジャケットにヒョウ柄シャツを合わせたスタイリングをクールな表情でサラッと着こなしている佐野の表紙カットも公開された。表紙には、首元にチラッと見えるゴールドアクセが色気を増幅させる一枚が採用された。

そしてカバーボーイ企画では、「佐野勇斗（M!LK）が推されるワケ」と題して、ビジュアルなど外見に関する質問から、周囲とのコミュニケーションの取り方など内面に関することまで、パーフェクト男子を代表する佐野が老若男女問わず推されるモテ事情について自己分析。色気をまとう表情やメガネ姿、ふと見せるギャップにメロ落ち確定だ。

仕事に関するインタビューでは、2025年11月に11周年を迎えたグループ活動について「僕の根底には、M!LKとして高みを目指したいという目標があるのでがんばれています」という熱い想いを明かしている。

また、2026年1月8日からスタートするテレビ朝日系ドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』での気になる役どころについても語った。

さらに、佐野にメロ落ち確定なスペシャル両面ピンナップも付属する。

なお、通常版表紙には浜辺美波が登場する。

■書籍情報

2025.12.23 ON SALE

『Ray 2026年2月号 通常版』

表紙：浜辺美波

2025.12.23 ON SALE

『Ray 2026年2月号 特別版』

表紙 : 佐野勇斗（M!LK）

■関連リンク

『Ray』 OFFICIAL SITE

https://ray-web.jp/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/

■【画像】『Ray 2026年2月号 通常版』表紙

■【画像】『Ray 2026年2月号』コンテンツ