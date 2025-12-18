日経225先物：18日19時＝120円高、4万9270円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の4万9270円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては268.50円高。出来高は1857枚となっている。
TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49270 +120 1857
日経225mini 49270 +120 27203
TOPIX先物 3370 +5.5 1534
JPX日経400先物 30390 +55 154
グロース指数先物 635 +1 63
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.11ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49270 +120 1857
日経225mini 49270 +120 27203
TOPIX先物 3370 +5.5 1534
JPX日経400先物 30390 +55 154
グロース指数先物 635 +1 63
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース