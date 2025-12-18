　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の4万9270円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては268.50円高。出来高は1857枚となっている。

　TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.11ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49270　　　　　+120　　　　1857
日経225mini 　　　　　　 49270　　　　　+120　　　 27203
TOPIX先物 　　　　　　　　3370　　　　　+5.5　　　　1534
JPX日経400先物　　　　　 30390　　　　　 +55　　　　 154
グロース指数先物　　　　　 635　　　　　　+1　　　　　63
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース