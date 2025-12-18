¡ÚRIZIN¡Û¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥éー¡×Ä«ÁÒ·»Äï¤Î¡È²¸»Õ¡É¤¬¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÀï¤Ç¤Î¡ÈÈëºö¡É¤Ë´üÂÔ´¶¡Ö¤³¤ì¤À¤ÈÅö¤¿¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
´úÍÈ¤²10¼þÇ¯¤òÄù¤á³ç¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Ä«ÁÒ·»Äï¤òÈ¯·¡¤·¤¿¡È²¸»Õ¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖTHE OUTSIDER¡×¤Î¥×¥í¥âー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÁ°ÅÄÆüÌÀ»á¤Ï17Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ vs. Ä«ÁÒÌ¤Íè¡×¤òÅ¸³«Í½ÁÛ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤Ï¤¢¤ë¡×
Á°ÅÄ»á¤ÏÌ¤Íè¤È25ºÐ²¦¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤Ê»î¹ç¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤·¤«¤·¡Ö°ìÈ¯ÁÀ¤¤¤Î¡Ø¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò1¤Ä2¤Äµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢°ì¤«È¬¤«¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡×¤È¡ÈÈëºö¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÀïÀÓ15Àï15¾¡¡Ê6KO¡¢9SUB¡Ë¤ÇÁ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î²¦¼Ô¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤éÌµÍý¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¤Íè¤¬¾¡¤Ä¾ì¹ç¤Ï¡Ö°Æ³°Áá¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥À¥¦¥ó¤«¤é¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÁá´ü·èÃå¤òÍ½ÁÛ¡£
²¦¼Ô¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÈ¤ßÎÏ¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÌµ¿ÔÂ¢¡£ÂÇ·â¤Î¥»¥ó¥¹¤âÌÜ¤â¤¤¤¤¡£·ä¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÁá¤¤¥é¥¦¥ó¥É¡£È½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£Ì¤ÍèÂ¦¤ÎÀïË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤òÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¡×¤È¥«¥¦¥ó¥¿ーÁÀ¤¤¤À¤È¤·¡¢¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼è¤ê¹ç¤¤¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥é¥¦¥ó¥É½øÈ×¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¤Ï·ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÈ¯¡È¤³¤ì¤À¤ÈÅö¤¿¤ë¤«¤Ê¡©¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¤â¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Ì¤Íè¤«¤é¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤Ï¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥éー¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ìÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤éUFC¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿Á°ÅÄ»á¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ï²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·Âç¶âÀ±¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£