大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが17日（水）、『2025-26アクアオークション』を開催することを発表した、クラブ公式サイトが伝えている。

今回のオークションは、12月27日（土）と28日（日）に開催されるSVリーグ女子第10節 アランマーレ山形戦のホームゲームのイベントの一部として行われる。

出品商品は選手が昨シーズンに試合で着用したサイン入りユニフォームで、価格は15,000円からのスタートとなる。12月22日（月）10:00より入札が開始され（KUROBEの公式XのDMより入札が可能）、上記ホームゲーム会場にて商品が展示される。28日（日）の試合終了時間を入札締め切りとしており、会場でも直接入札が可能。落札の金額発表は2026年1月5日（月）以降に公式HP・SNSで発表され、落札者には個別に連絡がいくとのことだ。

なお第10節では他にも、各日限定10袋で販売される歳末ハッピーバッグの販売や、GAME2の試合終了後にはダイヤモンド会員とプレミアム会員を対象にした全選手参加型サイン会も行われる。