【名探偵津田】みなみかわ妻、“ドッキリ”の苦労つづる「3日くらい前から緊張して緊張してお腹痛かったです」
お笑い芸人・みなみかわの妻で、芸能事務所・ナンセの代表取締役である南川雅代氏が17日、自身のXを更新。同日放送された『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」での苦労をつぶやいた。
【写真】津田もメロメロ！役衣装の”理花ちゃん”森山未唯
17日の同番組ではダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を放送。これまで同様、みなみかわがドッキリのまま合流し、津田の助手的な役割を務めた。
放送後、雅代氏は、「今日まで黙っとくの大変でした」と、みなみかわに知られずに現場に連れ出す苦労をつづり、「3日くらい前から緊張して緊張してお腹痛かったです」とその大変さを訴えた。
続けて「水曜日の皆様ありがとうございます」「みなみかわを待っててくださった皆様ありがとうございます」と感謝し、「来週も楽しみにTVerぶん回してくださいませ！」と呼びかけ。最後に「名探偵津田大好き！！」と上機嫌で結んだ。
