「松本清張という人は」

元編集者で、現在コメンテーターなどを務める堤伸輔さんのトークショーが、熊本市で開かれました。

【写真を見る】元担当編集者・堤伸輔さんが語る「松本清張」 『死ぬまでに書きたい』と言った260作 胸に残る261作目

12月18日は、高齢者施設で約60人を前に、作家・松本清張の担当編集者として過ごした10年間を語りました。

堤伸輔さん「松本清張という人は、何かを調べに行っても一切メモを取らない人でした。頭で覚えている」

松本清張は1992年に82歳で亡くなるまでの約40年間で980作を書き、約750冊の本を出版しました。『点と線』『眼の壁』などの推理小説で知られます。

そんな「大作家」との取材旅行が、堤さんが経験した初めての海外でした。

「予定外」の連続だった

堤伸輔さん「清張先生は、何かを知りたくて知りたくてしょうがない。予定を決めていても急に思いついて『堤くん、あれやめてこっち行こう』そういう予定変更がその場でどんどん起こる。だからこの時も、途中で何度も嫌になって、松本さんを置いて、日本に帰って来たくなりましたよ」

松本清張は1日3～4時間程度しか寝なかったといいます。

海外旅行中も時差ぼけの中で1日中取材して回り、午前0時頃部屋に戻った後も、朝3時頃には目を覚まし、ルームサービスでコーヒーを頼み、前日の取材内容を日記に書くのが日課でした。

心に残る 「261個目」の作品

一番の思い出の作品は晩年の『赤い氷河期』。

堤さんの案が採用された作品です。

堤さん「（松本清張は）78歳くらいで『堤くん、僕はまだ死ぬまでに書きたい作品の構想が260ある』と。書きたいことがいっぱいあったのに、その中に私が伝えた261個目として入って、埋もれずに最後まで書き上げてくれた。これは本当に、これ以上の勲章は無いと思えるもの」