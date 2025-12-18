お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之が18日配信のテレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）でAIアイテムへの持論を述べた。

リスナーから寄せられた「ひとりあるある」にあった「コロナ禍で飲み歩く習慣もなくなり、今はChatGPT相手に対話を続けて、ガン詰めしてしまう」からトークが展開。井口は最近ChatGPTを使う人が増えていることについて「新しければいいと思ってる人が多すぎる」と指摘。精度の低さを疑問視しながら「やっぱ人の方がいい。あとはネットで調べられる」と続けた。

また、音声認識で音楽をかけてくれるサービスやデバイスについても「“あの曲かけて”って本当に言いたくない」と明かすと、吉住も同調。井口は「子供がかわいく言うなら良い」としつつも、1人暮らしの推奨アイテムなどに時折されることにうんざりしている様子で「誰が1人で家に帰って“ちょっとミスチルかけて”とか言うんだよ！恥ずかしい」と声を大にして主張した。吉住も「あんな情けないことはないよね」とうなずいた。