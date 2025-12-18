【バーミヤン】一人鍋スタイルで楽しむ「麻辣鍋」が新登場 - 海鮮麻辣鍋・蒸し鶏の麻辣鍋・たっぷり豚肉麻辣鍋の3種
すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンは12月18日、年末年始限定の「麻辣鍋」3種類を全店で発売した。
「海鮮麻辣鍋」(1,429円)、「蒸し鶏の麻辣鍋」(1,099円)、「たっぷり豚肉麻辣鍋」(1,209円)
"一人鍋"スタイルで楽しむ3種類の麻辣湯が登場した。冬の贅沢食材である本ずわい蟹を使用した商品や、鶏肉、豚肉などの食材から選ぶことができる。今回から卓上コンロを導入し、最後の一口まで熱々の状態で鍋を楽しむことができる。具材は紅白点心や海老の倍増に加え、中華麺など"がっつり"アレンジにも対応する。
「海鮮麻辣鍋」(1,429円)は、本ずわい蟹を贅沢に使用し、上品な蟹の旨みをピリッと刺激的な麻辣スープが引き立てる一品。麻辣湯専用ラー油による味の変化も楽しめる。
「海鮮麻辣鍋」(1,429円)
おすすめトッピング
「蒸し鶏の麻辣鍋」(1,099円)は、野菜の旨味が溶け出した麻辣スープと、しっとりとした蒸し鶏の組み合わせが特徴。
「蒸し鶏の麻辣鍋」(1,099円)
「たっぷり豚肉麻辣鍋」(1,209円)は、たっぷりの豚肉を使用した食べ応えのある一品。豚肉の甘みと旨辛のスープがごはんにもピッタリだという。
「たっぷり豚肉麻辣鍋」(1,209円)
