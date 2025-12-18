フリーアナウンサーの大島由香里が、12月16日、自身のInstagramを更新。“憧れ” の人へのインタビューが叶ったことを報告し、ファンから祝福の言葉が相次いでいる。

大島は《TBSラジオ「大島由香里のBRAND‐NEW MORNING」にて、Funky Diamond 18のお二人にインタビューさせてもらいました これぞ、イケオジ》とつづり、2023年に活動を開始した錦織一清（「少年隊」）とパパイヤ鈴木によるダンス・ヴォーカル・ユニット「Funky Diamond 18」を自身がパーソナリティを務めるラジオ番組のゲストに迎えたことを報告。

大島は、2025年4月から早朝の生ワイドである同番組で月曜日から木曜日までパーソナリティを担当している。そして、2人に挟まれ、両手を頬にあて感激するスリーショット、錦織に肩を抱かれるツーショットを公開した。

錦織とパパイヤは明治大学付属中野高校の同級生で、同ユニットはアルバム『PHOENIX』を引っさげ、今秋メジャーデビューを果たしている。

大島は続けて、錦織への “想い” をこう続けた。

《2020年夏に少年隊という深い深い沼にハマり、ファンクラブに入った途端に活動休止の発表があり膝から崩れ落ちたあの日… めげずにその後すぐ錦織一清さんのファンクラブへ入り、デビューから現在に至るまでの美しくしなやかで品がありかっこよいそのお姿をあさるように見まくり、デビュー当初から応援してきた先輩ファンの方々を羨ましく思いつつ色んな情報を教えていただいたり、影から応援させてもらっていた私に、まさかこんな日が来ようとは……》

念願のインタビュー終わりには、私物の少年隊のベストアルバムにサインしてもらったと明かし、最後に

《終始楽しくサービス精神たっぷりでお話して下さった錦織一清さんと、「ガチなファンじゃん」と若干引きながらも笑ってトークしてくださったパパイヤ鈴木さんに感謝 本当にありがとうございました！》

と投稿を締めくくっている。あまりに高揚したテンション爆上がりぶりに、コメント欄には《夢が叶いましたね》《私も大島さんと同じ流れのニッキファンなので、読んでてめっちゃ興奮しました》など祝福の声のほかに、《正直ちょっとジェラシー》と、羨望の声もあがっている。

また、錦織とパパイヤのビジュアルが以前とだいぶ変化していることもあり、《錦織さんだったんですね。パパイヤ鈴木さん痩せましたね》などという声も出ている。

錦織は、2025年8月、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演した際も “ビジュ変” が話題になった。髪の毛は白髪混じり。アゴや鼻下にも、うっすら白髪混じりの髭が生えていた。

当時、芸能プロ関係者は本誌取材に、こう話していた。

「2023年に、少年隊のメンバーである植草克秀さんのInstagramにツーショットが掲載。その際は、現在のような白髪混じりで毛量の多い髪型になっており、当時からビジュアルの変化を指摘する声もチラホラ上がっていました。錦織さんの場合、演出家など裏方としての活動が多く、久々のテレビ出演だったため、印象が変わったと受け止められたのでしょう」

また、パパイヤ鈴木は、かつては体重100kg超だったが、2010年2月、約1年3カ月で33kg減量したことを明かしており、いまではスッキリした体型になっている。

錦織との共演を果たした大島は、木梨憲武と所ジョージのプロデュースで2026年1月28日の歌手デビューが決まっている。Funky Diamond 18と歌で共演する日が来るかもしれない。