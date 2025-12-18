Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、1インチCMOSセンサーの搭載により、暗所耐性が向上し、夜景や室内でもノイズを抑えた映像を記録できる、DJI（ディージェイアイ）の「Osmo Pocket 3」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

DJI vlogカメラ Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ 1インチCMOS 4K 120fps 動画対応 3軸スタビライザー ジンバル アクションカメラ デジカメ 顔 被写体トラッキング 高速フォーカス マイク同梱 79,860円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

ポケットサイズでここまで撮れる。DJIの本気が詰まった「Osmo Pocket 3」が20％オフで20,000円引きに！

小型カメラの進化が、ここまで来ました。DJI（ディージェイアイ）の「Osmo Pocket 3」は、1インチCMOSセンサーと4K/120fps撮影に対応。ジンバル任せで、誰でも“それっぽい映像”が撮れてしまう一台が20％オフ。20,000円引きで購入できるチャンスです。

「Osmo Pocket 3」の最大の進化は、1インチCMOSセンサーの搭載。これにより暗所耐性が向上し、夜景や室内でもノイズを抑えた映像を記録できます。

動画性能も抜かりなく、最大4K/120fps撮影に対応。動きの速い被写体でも滑らかで、スローモーション表現にも余裕があります。ポケットサイズのカメラでここまで撮れるとなると、スマホとは明確な差を感じさせます。

ブレない、迷わない。撮影体験を底上げ

撮影を支えるのは、3軸ジンバルとActiveTrack 6.0の組み合わせ。歩き撮りや自撮りでもブレをしっかり抑え、被写体を自動フォーカスしてくれます。

背面には回転式2インチタッチスクリーンを搭載し、縦横の切り替えも直感的に行えます。さらにOsmoAudio対応で、ワイヤレスマイクとの連携もスムーズ。映像だけでなく音まで気を配れるのは、Vlogや記録用途では大きな強みになります。

1インチCMOS、4K/120fps、3軸ジンバル＋ActiveTrack 6.0。「Osmo Pocket 3」は、撮影の難しさを感じさせない完成度。小さくても妥協しない映像を撮りたい人に、強く刺さる一台です。

DJI vlogカメラ Osmo Pocket 3 クリエイターコンボ 1インチCMOS 4K 120fps 動画対応 3軸スタビライザー ジンバル アクションカメラ デジカメ 顔 被写体トラッキング 高速フォーカス マイク同梱 79,860円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞DJIのアイテム一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年12月18日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢Amazon クリスマスタイムセール祭り｣