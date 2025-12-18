丸源ラーメン、年末年始限定「特製肉そば」発売 - 味玉・チャーシュー・ドッカンねぎなどを贅沢にトッピング
物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」は12月25日、年末年始限定「特製肉そば」(1,089円)を各店で発売する。
「特製肉そば」(1,089円)
丸源ラーメンの看板商品である「熟成醤油ラーメン 肉そば」は、注文が入るごとに手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺を合わせ、柚子こしょうおろしや青ネギなどの和のトッピングで仕上げた一品。スープの決め手となる熟成醤油がえしには3種類の醤油をブレンドしている。
年末年始限定で提供される特製肉そばは、同商品をベースに、人気のトッピングを贅沢にのせた特別な一杯。特製醤油にじっくり漬け込み、旨味を凝縮した「味玉」や、シャキシャキとした食感と香りが特徴の「ドッカンねぎ」のほか、蒸しと熟成醤油煮込みの2段階調理で柔らかく仕上げた「チャーシュー」、丁寧に焼き上げることで磯の風味を引き出した「焼海苔」を組み合わせた。販売期間は2025年12月25日〜2026年１月14日までとなる。
「特製肉そば」(1,089円)
「特製肉そば」(1,089円)
丸源ラーメンの看板商品である「熟成醤油ラーメン 肉そば」は、注文が入るごとに手鍋で一杯ずつ豚肉と炊き込んだスープにコシのある自社製多加水麺を合わせ、柚子こしょうおろしや青ネギなどの和のトッピングで仕上げた一品。スープの決め手となる熟成醤油がえしには3種類の醤油をブレンドしている。
「特製肉そば」(1,089円)