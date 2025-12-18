Amazonでは、12月25日（木）23:59までクリスマスタイムセール祭りを開催中。家電や日用品をはじめ、さまざまな商品がお得に販売されています。

‎キッチン家電ももれなくセール対象に。ウィーシンクジャパンが販売する「COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー」は、21％オフの11,020円（税込）で販売中です。

省スペースでヘルシー調理が可能なノンフライヤーがAmazonでお得

↑「COSORI CAF-L501-KJP」

「COSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー」は、COSORI独自の熱風循環技術により、最高温度230度でのノンオイル調理が可能なノンフライヤー。油を使わず食材自体の脂で調理するため、油で揚げた場合に比べて85％もカロリーカットしてくれるそうです。

食材がたくさん入る四角形のバスケットを採用しており、家族3〜5人分の食事を作ることができる4.7Lの大容量機種ながら、奥行き29.6cm（ハンドルも含めると36.5cm）×幅27.4cm×高さ30.7cmとコンパクト。省スペースで収納が簡単なのも魅力的です。

↑シンプルなタッチパネルで操作も簡単。

さらに、操作が簡単なタッチパネルにはお肉や魚、冷凍食品など9種類のプリセット調理機能を搭載。効率よく食材を加熱することで、調理時間も短く抑えてくれます。加熱温度は75〜230度、加熱時間は1〜60分で設定可能で、予熱機能と保温機能を利用すれば、時間のないときにもスムーズに調理可能としています。また、プロの料理研究家が提案するオリジナルレシピも多数収録されており、普段の食卓を彩る一品や創作料理など、さまざまな料理に楽しく挑戦できるとのことです。

加えて、お手入れも簡単。食材を入れるバスケットはテフロン加工によって食材が焦げ付きにくく、食洗機にも対応しているため、汚れてもきれいにしやすいそう。油を使わないので油処理の必要がなく、煙や油滴、匂いを気にしなくていいのも魅力です。

Amazonクリスマスタイムセール祭りは12月25日23:59まで。お得なチャンスをぜひお見逃しなく。

COSORIのノンフライヤーをお得に買うならAmazonクリスマスタイムセールをチェック！

