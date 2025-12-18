トラジャ松田元太、メンバーカラーは「我慢してます」希望していた色・決定までの経緯語る
【モデルプレス＝2025/12/18】Travis Japanの松田元太が2025年12月17日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。メンバーカラーが決定するまでの経緯を明かす場面があった。
【写真】元太が希望・オレンジ担当のトラジャメンバー
この日、メンバーカラーについてのトークが展開された同番組。松田はTravis Japanのメンバーカラーについて「メンバーみんなで話し合って、自分がなりたい色とかをじゃんけんで決めた感じですね」と決まるまでの経緯を説明した。担当カラーが青である松田は、MCから「青が好きなの？」と聞かれると「青ってクールで知的なイメージがあるじゃないですか。僕はそっちではないというのは自負しているんです」と回答。続けて「だからオレンジとか暖色系がいいなって思ってたんですけど、メンバーから『頑張ってそっち系でいってみて』みたいな」とメンバーからの言葉があったことを明かした。
また、「でも、すぐその印象はなくなり…」とクールキャラではないことを語ると、スタジオから笑いが。MCに「我慢しながらやってるの？」と聞かれた松田は「ちょっと我慢してます」と答えていた。松田のほか、松倉海斗・七五三掛龍也・吉澤閑也・宮近海斗・中村海人・川島如恵留の7人からなる同グループ。松田がメンバーカラーとして希望していたオレンジを担当するのは松倉であり、ほかメンバーは、吉澤が黄色、宮近が赤、中村が緑、七五三掛がピンク、川島が白をそれぞれ担当している。（modelpress編集部）
