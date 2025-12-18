冬は『甘め』が可愛い♡【GU】大人こそ着たい！「淡ピンクトップス」

冬の着こなしを今っぽく仕上げるなら、“淡ピンク” は外せないトレンドカラー。大人の肌になじみやすい柔らかい色味で、甘さと上品さのバランスが取りやすいのも魅力。今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、おすすめの「淡ピンクトップス」をピックアップ。普段の装いにそっと可愛さを足したい人にもぴったりの、旬のニュアンスカラーです。

カジュアルなのに上品、スウェットライクなニットプルオーバー

【GU】「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」\2,490（税込）

スウェットだとラフすぎるし、セーターだときちんと感が出すぎる……。そのちょうど良い中間をとった絶妙な一枚がこれ！ スウェットライクな見た目でも、ニット地なのでほんのり上品さも演出できそう。大人の抜け感が得られそうな、ゆるっとした丸みを帯びたシルエットも魅力です。顔まわりをパッと明るくしてくれそうな淡ピンクは、今買っておけば春まで大活躍する予感大です！

ふんわり甘めにまとまる淡ピンク × ホワイトコーデ

淡ピンクのニットプルオーバーを、白のフリルネックブラウスに重ねたレイヤードスタイル。首元や裾からのぞくフリルが、シンプルなニットプルオーバーに可憐な立体感を添えています。ボトムスはナチュラルカラーのフレアスカートで軽やかにまとめ、淡いトーン同士の組み合わせも大人っぽく着地。足元はベージュのヒールブーツを合わせて、甘さを残しつつも上品に仕上げたコーデです。

1枚で即華やかになるツイード風カーデ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

何かと集まりやお呼ばれが多くなる春に向けて、華やかできちんと感も得られるトップスもスタンバイしておきたいところ。立体的なツイード風の編み地が魅力のカーディガンは、一点投入でグッと着こなしを上品に格上げしてくれそうです。フロントのポケットやゴールドカラーのボタンといった、お値段以上に見えそうなこだわりも◎

ツイード風カーデ × ミニ丈ボトムス × ロングブーツでアクティブキュートに

肌なじみが良さそうなニュアンス感のあるくすみピンクは、女性らしさと上品さを得られそうなのが魅力。こちらのGUスタッフさんは「少し黄味がかったピンクなのでブラウンとの相性がばっちり」とレコメンド。白ブルゾン × 淡ピンクトップスでふんわり優しい顔まわりを演出。潔いミニ丈ボトムスでスタイルアップ効果を狙って。足元はあえて黒ではなく、抜け感のあるブラウンのロングブーツをON。冬デートにも映えそうな、アクティブな甘めカジュアルが完成しています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子