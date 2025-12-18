セール前に買うべし！ 完売間近の【きれいめウールアウター】をチェック

プライベートでも仕事でも活躍するアウターといえば、やっぱりきれいめデザイン。シンプルでありながら、素材やシルエット、ディテールにこだわり、カジュアルスタイルも洗練させるウールのアウターを人気ブランドにリサーチしました。

【シンゾーン】ステンカラーのリバーコートは、素材感で柔らかな印象に

「REVER SOUTIEN COLLAR COAT」\88,000

カシミヤ混のウールビーバーダブルフェイス生地のリバーコート。かっちりしたステンカラーも、生地が持つ上品な光沢としなやかさで柔らかな印象に。軽くて暖か、飽きのこないデザインで長く愛用できるはず。

【ジャーナル スタンダード】モヘアが冬らしい表情を生み出すテントコート

「別注モヘヤ混テントコート」\66,000【ティッカ】

【ティッカ】の代表的なアイテムであるテントコートを、ミニマムなデザインにした【ジャーナル スタンダード】の別注アイテム。今回採用されたモヘアは、長めの毛足で表面がフワフワしており、羽織るだけで高級感とお洒落さが出ます。着丈を短く、身幅も少しコンパクトにすることでアクティブに動きやすく。アームホールのハギをなくし、身頃を1枚で取ることで、肩幅の狭い人や大きい人にも対応。袖丈も折って調整できるようにカフス仕様に。

【シップス】エアリーな色使いが上品な美しさを湛えるノーカラーコート

「Pure SUPER100 ノーカラー コート」各\50,600

柔らかな風合いと糸の持つ光沢感が高級感ある素材を用いた、優しい雰囲気のAラインシルエットのウールコート。顔周りを美しく見せるクルーネックと、華奢な肩周りを演出するラグランスリーブがデザインポイント。袖口に丸みを持たせ、立体的なフォルムを表現。フロントはホックですっきりと、ひざ下丈でバランスが取りやすい。

【パリゴ】大人の可愛さを引き出す、ふわふわボアのハーフコート

「テディベアコート」\44,000

ふわふわとしたボア、ゆとりのあるサイズ感と広めの襟ぐりでリラクシーな雰囲気を纏うコート。ハーフ丈のため、素材のボリュームがあってもすっきりと着用できます。裾のコードを調整することで丸みのあるシルエットにアレンジ可能。

【KBF】生地感と柄が暖かな雰囲気を生み出すテーラードジャケット

「ウールMIXテーラードジャケット」各\14,300

メンズのテーラード型に近づけたウール混ジャケット。柔らかく軽く、暖かさも兼ね備えています。ストライプ柄や、様々な糸が混ざった雰囲気のあるカラーが魅力。

【シップス】スタイルアップ見えが期待できる、ボクシーなダブルジャケット

「ウォッシャブル ウール チェック ダブル ジャケット」各\37,400

手洗いできるウール素材のチェック地を使用したダブルブレストジャケット。程よくゆったりしたサイズ感でさらりと羽織れ、ハイウエスト位置で絞りを入れることでボクシーなラインながら自然にスタイルアップ。ロングシーズン活躍する万能な一枚です。

お気に入りを見つけたら、セールで売り切れる前に手に入れて。

※価格はすべて税込みです