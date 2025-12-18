妊娠してお腹が大きくなってきたという飼い主さん。ベッドで寝ようとすると猫さんがお腹のそばにやってきて…？幸せすぎる光景は記事執筆時点で252万再生を超え、「お腹の音が気になるのかな？」「優しいねこちゃん」との声がSNSで上がっています。

【動画：大好きな飼い主さんが『妊娠』したら…愛猫がとった素敵な行動に涙】

赤ちゃんがわかる？お腹に寄り添う猫さん

TikTokアカウント『chikuwa』に投稿されたのは、飼い主さんが妊娠して以降、愛猫の「ちくわ」ちゃんと過ごすあたたかな時間を収めた1本の動画です。

ちくわちゃんは飼い主さんのお腹にいる存在の気配を察しているのか、妊娠後はお腹の近くに寄ってきて眠るようになったのだとか。決してお腹に上ることはせず、寄り添うように一緒にいてくれるのだといいます。

特に妊娠初期には、つわりがひどかったことから1日中寝ていることもあったという飼い主さん。辛い思いをしている中、ちくわちゃんがそばで一緒に寝てくれていたのだそうです。

辛い時にそばにいてくれたちくわちゃん

妊娠中は寝ても寝ても眠い状態だったという飼い主さんと、たくさん眠るちくわちゃんの生活リズムはぴったりだったとか。これまで以上に長い時間を隣で過ごすようになり、心の距離もさらに近くなったようです。

出産の気配がさらに近づいてからは、前駆陣痛で夜中に何度も起きてしまうことがあったという飼い主さん。辛い時にも、ちくわちゃんは見守り寄り添うように、ずっと付き合ってくれたといいます。

たくさんの支えを経て出産へ…

臨月になってからの約1ヵ月間は、いつ赤ちゃんが産まれてもおかしくないことから、飼い主さんのお母さんと猫の「ぼく」ちゃんが一緒に住んでくれていたといいます。

ちくわちゃんとぼくちゃんはすぐに仲良しになったようで、飼い主さんが病院に行ってからの寂しさも、軽減できたかもしれません。

妊娠中は体調も気持ちも波が出てしまいますが、ちくわちゃんという心強い存在が飼い主さんを癒してくれ、無事に赤ちゃんを出産できたそう！

投稿には、「夫かよレベルにめっちゃ隣いてくれますやん」「こんな子居たら辛くても頑張れそう」「赤ちゃんが産まれる前からちくわお姉ちゃんだったんだ」「こんなん泣いてまうやん」「ねこちゃんお腹に手を置いてるの見て涙出た」といった声が集まりました。

TikTokアカウント『chikuwa』では、ちくわちゃんの日常の様子や、日々成長する赤ちゃんとの心温まる触れ合いの様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント『chikuwa』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。