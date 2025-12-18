東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



18日、午前中は雲に覆われましたが、午後は晴れ間が出ました。朝は冷え込み、最低気温は内陸部を中心に5℃を下回りました。最高気温は15℃を超え、晴れ間が戻った午後は暖かくなりました。



これからの天気です。19日は朝から晴れて日差しがたっぷりと届くでしょう。午後にかけても天気の崩れはなく、絶好の洗濯日和となるでしょう。朝の最低気温は、沿岸部で7℃前後、内陸部では3℃ほどと、18日と同じくらいの予想です。最高気温は18℃ほどと平年より6℃も高くなりそうです。





続いて週間予報です。週末は雲が広がり、土曜日は雨となる見込みです。来週以降も天気はぐずつき、雲が主役となる日が多くありそうです。気温は平年よりもかなり高い状態が続き、土日は11月中旬並みの気温となるでしょう。来週前半も最高気温は15℃を超える日がありますが、クリスマスを過ぎると年末らしい寒さが戻る見通しです。クリスマスは今のところ雨となる予想ですが、クリスマスの後はお正月。特に、ことしは最大9連休ということで、お天気も気になると思います。ということで、どこよりも早く、詳しく年末年始のお天気をお伝えします。今回のお天気メモは「年末年始 天気はどうなる？」です。まずは天気ですが、実はクリスマスのあとも天気はぐずつく見通しです。可能性は低いですが、雨ではなく雪が降ることもありそうです。過去30年を振り返ると、年が明けてから初雪を観測したのはわずか3回のみです。データ上は、12月までに初雪となる可能性の方がはるかに高いのですが、ことしはどうなるのでしょうか。そして、1月1日も雨の予想です。今のところ初日の出は見られない可能性が高いですが、まだ2週間も先なので、予報が変わる余地は十分あります。次に気温を見ていくと、今週は季節外れの暖かさとなり、20℃近くまで高くなる可能性もあります。ただ、来週以降は気温が下がり、年末年始はほぼ平年並みの寒さとなる見込みです。こちらも、まだ先の予報ですが年末年始も20℃となることは考えにくいです。気温の変化が大きくなるので、せっかくの年末年始に体調を崩さないように注意してください。来週の木曜日も最新の年末年始のお天気をお伝えする予定ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。