『ラヴ上等』で人気のギャル、メイクで激変に反響 韓国からのファンの声も
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』に出演する“きぃーちゃん”こと鈴木綺麗が18日、自身のインスタグラムを更新し、アニマル柄のセットアップで写るショットを公開した。
【写真】『ラヴ上等』きぃーちゃん、メイクアップで激変
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」でのモデル活動を経て、現在は高校のメイク講師として活躍しており、番組内での愛称は「きぃーちゃん」。
この日、鈴木は「盛れてる日はなんでも上手くいく気がする」の一言とともに、リール動画を公開。冒頭では素顔に近い鈴木が、一瞬でメイキャップを完成させる編集で、コメント欄には「盛らなくても盛ってもかわいい」といった日本語が寄せられているほか、同番組が韓国のNetflixでも好評を博していることもあり、ハングルでの応援コメントも殺到している。
引用：「鈴木綺麗（きぃーちゃん）」インスタグラム（＠kyiiripu.friedegg）
