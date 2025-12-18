2025シリーズ年末回顧 高知県西部・幡多地区の一年を振り返る【高知】
2025年の高知県内の主な出来事や課題を振り返るシリーズ「年末回顧」。今回は県西部・幡多地域の1年を振り返ります。
■土居遼太郎記者
「2025年、今年は蛇年。四万十市のこちらの神社には至る所に蛇、ヘビ、へび。今年1年ご利益がありそう」
巳年の今年、幡多地域の1年は四万十市名鹿にある蛇王神社から始まりました。
■参拝客
「12年前に来て今回2回目。巳年、ヘビを祭る神社なので今年もお参りした」
■参加者
Q.ぬくい？「めっちゃあったかい！」Q.今年の抱負は？「受験頑張ります」
不漁が続いていた四万十川の天然のスジアオノリが今年5年ぶりに収穫。2019年から収穫量がほぼゼロとなっていたなか、川底で揺れる青々とした姿に地元の人たちの喜びもひとしおでした。
■収穫する組合員
「なかなか久しぶりなので感激している。小さい頃はこれが当たり前のことだったが、ここ何年か取れなかったのは寂しいことだった。こうして少しでも復活したらありがたい」
5月、四万十市は2022年に断念した大学の誘致を巡り、京都市の学校法人に対して7億円あまりの支払いを求め高知地裁に提訴。
また去年、黒潮町で車を運転中に男性をはねて死亡させたとして過失運転致死の罪に問われていた元警察官の男の裁判が今年おこなわれ、高知地裁中村支部は禁固2年6か月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
6月、足摺海底館で海面から7m下にある海中展望室の床が4cmほど浸水しているのが発見されました。
調査の結果、穴をあけていたのはウニだということが判明。ウニが外壁に付着した海藻をかじって浸食し、長い時間をかけて漏水の原因となる穴が開いたと推測されています。
海底館では6月26日からメンテナンス休館とし、その後、専門の業者に依頼して漏水した場所の処置に加えて数十か所できていた穴の補修を行い、約1ヶ月の休館を経て再オープンしました。
10月、宿毛湾に大量のクロマグロが。
県では漁業法に基づき3か月ごとに漁獲量の管理をしていますが、10月から始まったカウントでは1週間を待たず5276㎏の上限に。県によりますと、このうち7割が宿毛・大月で獲れたといい、このマグロの影響で漁業者からは魚が獲れなくなったとの声が上がっていました。
今年も四季折々の花や風景、イベントが地域の人たちや訪れた人たちを楽しませてくれました。
「小さな幸せ」の花言葉を持つ菜の花が咲き誇る中おこなわれた「菜の花ウエディング」。幡多地域のウェディング業界を盛り上げようと、四万十市内のウエディングプロデュース会社が今年初めて企画しました。
■誓いの言葉
「幸せな時も困難な時も心を一つにし、支え合い乗り越えて笑顔が溢れる温かい家庭を築いていくことを誓う」「互いに思いやり心ひとつにし、力を合わせて皆様に安心していただける夫婦になることを誓う」
黒潮町の夫婦が澄み渡る青空と一面の菜の花の中で永遠の愛を誓いました。
夏、7月に四万十市で行われた「しまんと市民祭」。高さ約5メートルの提灯台を50人ほどで担ぎ、市街地を練り歩く「しまんと提灯台パレード」では8つの地区や団体が参加し、土佐の小京都の夏を彩りました。
この日は約8000人が会場を訪れ、間近で祭りの迫力を見物するなど思い思いに楽しんでいました。
■観光客
「現地の方の情熱とか子どもたちの提灯台まわしを見て地域の元気を感じた。歳が歳ですから（元気もらえて）うれしい」
秋、紅葉の名所として知られる四万十市西土佐の黒尊川上流域にある神殿橋周辺。
秋と言えばこの真っ赤なモミジが頭に浮かびます。
一方、こちらの大月町頭集で夏本番をすぎた10月末に咲く「遅咲きのヒマワリ」も県外から多くの人が訪れる人気スポット。
地域住民が種を撒いた約30アールの田んぼに3万本のヒマワリが咲く風景は残暑厳しい時期にパッと心を明るくしてくれました。
冬、ひと冬の間に20回ほどしか見られないと言われる「だるま夕日」。だるま夕日は気温と海水温との差が大きい日に見られるこの時期特有の蜃気楼の一種で、その珍しさから「幸運のだるま夕日」ともいわれています。
今年も様々なことがあった県西部。来年･2026年も四季折々の様々な出来事をお伝えしていきます。