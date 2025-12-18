横浜が“アバターレッド”に染まる！『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開記念〈ヨルノヨ2025〉アバターイマーシブナイト

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の公開を記念し、横浜のイルミネーションイベント〈ヨルノヨ2025〉と連携したスペシャルイベントを開催。

2025年12月19日の日米同時公開を前に、横浜港大さん橋国際客船ターミナルにて、THE RAMPAGEのメンバーを迎えた一夜限りの点灯セレモニーと圧倒的なプロジェクションマッピングを実施します。

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開記念〈ヨルノヨ2025〉アバターイマーシブナイト点灯セレモニー

開催日：2025年12月18日(木)

会場：横浜港大さん橋国際客船ターミナル 屋上広場

登壇者：THE RAMPAGE 陣、吉野北人、藤原樹

イベント内容：点灯セレモニー、トークセッション、プロジェクションマッピング＆ライトアップ

全世界歴代興行収入ランキング1位を誇る『アバター』シリーズの最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』がいよいよ公開を迎えます。

新たな歴史の幕開けとなる公開前夜、横浜の街が“アバターの世界”に変貌。

国内最大級のイルミネーションイベント〈ヨルノヨ2025〉との特別企画として、横浜港大さん橋国際客船ターミナルを舞台に、規格外のイマーシブナイトが展開されます。

横浜が“アバターレッド”に染まる点灯セレモニー

イベントのスペシャルゲストとして、THE RAMPAGEから陣さん、吉野北人さん、藤原樹さんの3名が登壇。

みなとみらいから山下公園にかけての広範囲なエリアと約30の施設が、まずは“アバターブルー”にライトアップされ、幻想的なパンドラの世界観を演出します。

その後、ゲストの3名によるカウントダウンを合図に、横浜の街は最新作を象徴する“アバターレッド”へと一変。

燃え滾るようなエネルギッシュなパフォーマンスでファンを魅了するTHE RAMPAGEのメンバーが、炎を操るヴァランが登場する本作の世界観を熱く盛り上げました。

THE RAMPAGEメンバーによるトークセッション

点灯後には、ゲスト3名によるトークセッションを実施。

一足早く作品に触れた感想や、最新作の見どころについて語ってくださいました。

国内最大級のプロジェクションマッピング

大さん橋屋上全体を演出エリアとした、国内最大級のプロジェクションマッピングも実施。

アバターの映像がダイナミックに投影され、来場者を一気にパンドラの世界へと引き込みます。

圧倒的なスケールと没入感を誇る映像体験は、2025年12月18日から20日までの期間限定で楽しめます。

山下公園・みなとみらい駅でもコラボ展開

メイン会場以外でも、横浜の各所でアバターの世界観を楽しめるスポットが登場。

山下公園の沈床花壇には、パンドラの世界をイメージしたスペシャルイルミネーションが出現し、ジェイクとネイティリの等身大スタチューも設置されます。

また、みなとみらい線みなとみらい駅のコンコース「みらいチューブ」には、スペシャルフォトスポットが登場。

横浜の街全体で、シリーズ最新作の到来を体感できます。

神秘の星パンドラを舞台に、かつてない衝撃の“炎の決戦”が描かれるシリーズ最新作。

映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、2025年12月19日(金)より全国劇場にて公開です。

