横浜が“アバターレッド”に染まる！『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開記念〈ヨルノヨ2025〉アバターイマーシブナイト
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の公開を記念し、横浜のイルミネーションイベント〈ヨルノヨ2025〉と連携したスペシャルイベントを開催。
2025年12月19日の日米同時公開を前に、横浜港大さん橋国際客船ターミナルにて、THE RAMPAGEのメンバーを迎えた一夜限りの点灯セレモニーと圧倒的なプロジェクションマッピングを実施します。
『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開記念〈ヨルノヨ2025〉アバターイマーシブナイト点灯セレモニー
開催日：2025年12月18日(木)
会場：横浜港大さん橋国際客船ターミナル 屋上広場
登壇者：THE RAMPAGE 陣、吉野北人、藤原樹
イベント内容：点灯セレモニー、トークセッション、プロジェクションマッピング＆ライトアップ
全世界歴代興行収入ランキング1位を誇る『アバター』シリーズの最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』がいよいよ公開を迎えます。
新たな歴史の幕開けとなる公開前夜、横浜の街が“アバターの世界”に変貌。
国内最大級のイルミネーションイベント〈ヨルノヨ2025〉との特別企画として、横浜港大さん橋国際客船ターミナルを舞台に、規格外のイマーシブナイトが展開されます。
横浜が“アバターレッド”に染まる点灯セレモニー
イベントのスペシャルゲストとして、THE RAMPAGEから陣さん、吉野北人さん、藤原樹さんの3名が登壇。
みなとみらいから山下公園にかけての広範囲なエリアと約30の施設が、まずは“アバターブルー”にライトアップされ、幻想的なパンドラの世界観を演出します。
その後、ゲストの3名によるカウントダウンを合図に、横浜の街は最新作を象徴する“アバターレッド”へと一変。
燃え滾るようなエネルギッシュなパフォーマンスでファンを魅了するTHE RAMPAGEのメンバーが、炎を操るヴァランが登場する本作の世界観を熱く盛り上げました。
THE RAMPAGEメンバーによるトークセッション
点灯後には、ゲスト3名によるトークセッションを実施。
一足早く作品に触れた感想や、最新作の見どころについて語ってくださいました。
国内最大級のプロジェクションマッピング
大さん橋屋上全体を演出エリアとした、国内最大級のプロジェクションマッピングも実施。
アバターの映像がダイナミックに投影され、来場者を一気にパンドラの世界へと引き込みます。
圧倒的なスケールと没入感を誇る映像体験は、2025年12月18日から20日までの期間限定で楽しめます。
山下公園・みなとみらい駅でもコラボ展開
メイン会場以外でも、横浜の各所でアバターの世界観を楽しめるスポットが登場。
山下公園の沈床花壇には、パンドラの世界をイメージしたスペシャルイルミネーションが出現し、ジェイクとネイティリの等身大スタチューも設置されます。
また、みなとみらい線みなとみらい駅のコンコース「みらいチューブ」には、スペシャルフォトスポットが登場。
横浜の街全体で、シリーズ最新作の到来を体感できます。
神秘の星パンドラを舞台に、かつてない衝撃の“炎の決戦”が描かれるシリーズ最新作。
映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、2025年12月19日(金)より全国劇場にて公開です。
『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開記念〈ヨルノヨ2025〉アバターイマーシブナイト点灯セレモニーの紹介でした。
