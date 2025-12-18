北斗晶、9月に夫・佐々木健介が“墓じまい” 親戚事情を説明「1番ネックになったのが…」 費用も言及
元プロレスラーのタレント・北斗晶（58）が18日、カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42 生放送）に出演。夫の元プロレスラー・佐々木健介（59）が墓じまいを行ったことを打ち明けた。
【写真】佐々木健介の母親、息子、孫の4世代ショット
番組では、墓じまいの事情を放送。MCの青木源太アナウンサーから墓じまいについて聞かれた北斗は「ドンピシャのタイミング」と言い、「私は埼玉生まれでお墓は埼玉にあるわけですね。健介は九州なので、福岡に（お墓が）あったんですけど、9月に墓じまいしました」と明かした。
続けて「健介は男2人兄弟で、弟と仲良かったから、どうしようかって（相談できた）。弟が九州に住んでいるので、墓守りをいつもしてくれたんですけど、娘が一人娘なので、次の代になったら、お嫁さんに行った場合も墓守りするのか、考えるとかわいそう。それで兄弟で話して…」と相談のきっかけを説明。
「お母さんも健在なので、お母さんとも相談して、そういうことになったんですけど、1番ネックになったのが、お父さんがお墓を作る時にこの景色が好きだと言ったこと」と故人の思いと、将来的な負担の間で悩んだことを吐露。「どうしようってずっと悩んで、将来のこと考えて納骨堂に移した」と話した。
また番組で専門家が墓じまいにかかる費用を説明。青木アナから「数十万規模？」とかかった費用について質問された北斗は「もうちょっとかかった」と打ち明けていた。
