「ゴチ26」“最大3人クビ”最終決戦前に意気込み 現在最下位の小芝風花「かっこいい残り方をしたい」【現在の自腹額一覧あり】
25日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』（後7：00〜後11：00）では、生放送で「ゴチになります！26」のクビメンバーが発表される。それに先立って、「ゴチ26」メンバーの最終戦に向けた思いを語る動画を18日から7日連続で配信する。
【番組カット】戦々恐々…ゴチ現在ビリの小芝風花
前シーズンでは、盛山晋太郎、やす子がクビとなった。果たして、今年も大波乱は起きるのか。最大3人とされているクビの人数は、生放送で発表される。現在のクビレースは最下位の小芝風花、第6位の高橋文哉、第5位の白石麻衣がクビに最も近い。しかし、実は全員にクビの可能性がある。果たしてクビになるのは誰なのか。
「ゴチ26」を戦ってきた岡村隆史、増田貴久（NEWS）、小芝、高橋、せいや（霜降り明星）、白石、2年ぶりのゴチ復帰を果たした矢部浩之が、最終戦に向けて語った熱き想いを語った動画は、番組公式X・日テレ公式YouTubeできょう18日から7日連続で配信される。
現在最下位の小芝は「絶望的に見えるかもしれませんが、実は1位もたくさん取っているんです！だから最後も1位を取って、いちばんかっこいい残り方をしたいと思います！」、6位の高橋は「勝っても1位じゃなきゃ意味がないので、ドンピシャ1位を狙いに行こうと思います。なぜかわからないのですが、僕めちゃくちゃ自信あるんです」、5位の白石は「大精算で1位になるか、現状維持はしなければいけないクビ候補なので、気は抜けないなと。とにかく自分を信じて、最後までしっかり頑張ります！」と語っている。
25日の本放送では、VIPチャレンジャーの坂上忍と福原遥が、運命の一戦のカギを握る。
【「ゴチ26」これまでの成績】
※カッコ内は最終戦前の自腹額
1位：増田貴久（27万6840円）
2位：せいや（33万5140円）
3位：岡村隆史（36万7412円）
4位：矢部浩之（46万2300円）
5位：白石麻衣（66万2700円）
6位：高橋文哉（84万550円）
7位：小芝風花（96万3800円）
【配信スケジュール】
18日：小芝風花（配信中）
19日：高橋文哉
20日：白石麻衣
21日：矢部浩之
22日：岡村隆史
23日：せいや
24日：増田貴久
【番組カット】戦々恐々…ゴチ現在ビリの小芝風花
前シーズンでは、盛山晋太郎、やす子がクビとなった。果たして、今年も大波乱は起きるのか。最大3人とされているクビの人数は、生放送で発表される。現在のクビレースは最下位の小芝風花、第6位の高橋文哉、第5位の白石麻衣がクビに最も近い。しかし、実は全員にクビの可能性がある。果たしてクビになるのは誰なのか。
現在最下位の小芝は「絶望的に見えるかもしれませんが、実は1位もたくさん取っているんです！だから最後も1位を取って、いちばんかっこいい残り方をしたいと思います！」、6位の高橋は「勝っても1位じゃなきゃ意味がないので、ドンピシャ1位を狙いに行こうと思います。なぜかわからないのですが、僕めちゃくちゃ自信あるんです」、5位の白石は「大精算で1位になるか、現状維持はしなければいけないクビ候補なので、気は抜けないなと。とにかく自分を信じて、最後までしっかり頑張ります！」と語っている。
25日の本放送では、VIPチャレンジャーの坂上忍と福原遥が、運命の一戦のカギを握る。
【「ゴチ26」これまでの成績】
※カッコ内は最終戦前の自腹額
1位：増田貴久（27万6840円）
2位：せいや（33万5140円）
3位：岡村隆史（36万7412円）
4位：矢部浩之（46万2300円）
5位：白石麻衣（66万2700円）
6位：高橋文哉（84万550円）
7位：小芝風花（96万3800円）
【配信スケジュール】
18日：小芝風花（配信中）
19日：高橋文哉
20日：白石麻衣
21日：矢部浩之
22日：岡村隆史
23日：せいや
24日：増田貴久