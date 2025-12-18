Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月18日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は今シーズン好調のBEAST X・中田花奈（連盟）と、毎年のように活躍し続けるKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の対決。人気女性選手対決が、年末を熱く、そして華やかに彩る。

【映像】中田 VS 伊達 注目の人気女流対決

リーグ3年目の中田は、苦しみ抜いた2年間を糧についにブレイク。シーズン5勝をあげ、個人ポイントでも上位ランカーになっている。守備的な麻雀は放銃率がリーグで最も低いことからも明白。その中で好機を活かすバランスがハマっている。

リーグ5年目を迎えた伊達は、昨シーズンまでに個人タイトルを全て獲得した実力者。今シーズンも、一時期マイナス域にいたことを忘れさせるほど、どんどんとポイントを伸ばし現在は＋209.7。今回トップなら、個人トップ3に入るほどだ。異名どころか「麻雀そのもの」とも呼ばれる伊達が、貫禄を見せるか。

後輩たちにいい格好ばかりさせていられないのが女流の先輩、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）。現在は▲52.2と伸び悩むが、過去には最高スコアのタイトルも経験があり、爆発力は特筆すべきもの。久々に「セレブ」の名にふさわしい豪盛なアガリを連発するか。

女性選手3人に囲まれる形になったのがEX風林火山・内川幸太郎（連盟）。チームの得点源として、移籍1年目からしっかりと機能している。3人とも、同じプロ団体で顔を合わせることも多く、手の内はお互いよく知っている。卓上だけは女性相手でも容赦せず、試合後に勝利の笑顔をファンに届ける。

【12月18日第1試合】

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人7位 ＋169.9

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人6位 ＋209.7

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）個人26位 ▲52.2

BEAST X・中田花奈（連盟）個人10位 ＋146.8

【12月16日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋497.3（62/120）

2位 EX風林火山 ＋490.5（62/120）

3位 BEAST X ＋284.5（62/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲47.7（62/120）

5位 セガサミーフェニックス ▲58.4（62/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲141.6（64/120）

7位 TEAM雷電 ▲191.9（62/120）

8位 EARTH JETS ▲269.8（62/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲277.3（60/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲285.6（66/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

