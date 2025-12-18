『ルルットリリィ』主人公姉妹の新ビジュアル公開 メインキャスト登壇のプレミア上映会開催決定
2026年4月放送開始のテレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の新ビジュアル「リリィ＆ルルビジュアル」が公開された。あわせて、世界最速で本作を楽しめる『プレミア上映会』が26年3月15日に東京・丸の内ピカデリー2にて開催される。本イベントには、橘めい・小鹿なお・七海ひろき・茅野愛衣・和泉風花・廣原ふうらメインキャストが勢ぞろいする。
【画像】『魔法の姉妹ルルットリリィ』プレミア上映会登壇キャスト一覧
本作は、1998年放送の『魔法のステージファンシーララ』以来、28年ぶりとなるぴえろ魔法少女シリーズの最新作。シリーズ1作目『魔法の天使クリィミーマミ』（1983〜84年放送）最終話放送から、40年周年を迎えたことを記念して制作されるもの。
新ビジュアルは、パステル調のタッチで描かれたスペシャル仕上がりに。うぐいす＆あずきや劇中に登場するアイテムが散りばめられ、かわいくもどこかレトロな雰囲気を感じさせる。イラストはHiroko氏が担当した。
プレミア上映会は、メインキャストが勢ぞろいするトークショーに加え、キャスト歌唱によるミニライブなど盛りだくさんのスペシャルイベント。チケットの先行抽選販売は、きょう18日よりスタート。
また、作品公式インスタグラムアカウントが、きょう18日開設された。
