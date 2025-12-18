ºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤ÎKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¡©°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¤¬ÀèÈ¯¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢12·î18Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢Á°²ó¤Î»î¹çÆü¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤Ä¤¤¤ËºÇ²¼°Ì¤òÃ¦½Ð¤·¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡£°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë8°ÌÉâ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë7°Ì¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¢Æü¤Þ¤¿¤®¤ÇÏ¢¾¡¿¤Ð¤¹¤«¡©
¡¡Á°²ó¤Ï²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë¤ò·è¤á¤¿KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡£¾®º¹¤Ê¤¬¤é¤âºÇ²¼°Ì¤òÃ¦½Ð¡£8°Ì¤â¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤À¡£°¤µ×ÄÅ¤Ï5Àï¤Ç4¥é¥¹¡¢Ä¾¶á¤Ï3ÀïÏ¢Â³¥é¥¹¤È¶ì¤·¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬ºî¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ë¤¦¤Þ¤¯¾è¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¥ê¡¼¥°7°Ì¤ÎEARTH JETS¡£·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤Ï¸Ä¿Í4°Ì¤È¹¥Ä´¤ÎÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤À¡£°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢18Àï¤Ç¥È¥Ã¥×7²ó¡£¥Á¡¼¥àÆâÍ£°ì¤Î¥×¥é¥¹Áª¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ§¤óÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ô¤ÏÄ¾ÀÜÃ¡¤¯¤Î¤ß¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°6°Ì¤Î½ÂÃ«ABEMAS¤ÏÆü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£10·î3Æü°ÊÍè¡¢¥È¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¯¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¥é¥¹¤â°ú¤«¤Ê¤¤¼éÈ÷Åª¤ÊËã¿ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¢¥177.2¤ÇÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ç´¤ê¤ÎËã¿ý¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¹¶¤á¤ËÅ¾¤¸¤Æ¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤«¤À¡£
¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÎºÇ²¼°ÌÊë¤é¤·¤«¤é¡¢º£¤ä5°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£Ç¯Æâ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È´°ºÑ¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤¨¤Ð¤¤¤è¤¤¤è¾å°Ì¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¡£ÃÝÆâ¼«¿È¤Ï3Ï¢¾¡¤«¤é¸å¤Ï2Ãå2²ó¡¦3Ãå2²ó¡£5Àï¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú12·î18ÆüÂè1»î¹ç¡Û
EARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í4°Ì¡¡¡Ü213.4
KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¸Ä¿Í37°Ì¡¡¢¥285.4
½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í34°Ì¡¡¢¥177.2
¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¸Ä¿Í15°Ì¡¡¡Ü70.5
¡Ú12·î16Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü497.3¡Ê62/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü490.5¡Ê62/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü284.5¡Ê62/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥47.7¡Ê62/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥58.4¡Ê62/120¡Ë
6°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥141.6¡Ê64/120¡Ë
7°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥191.9¡Ê62/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥269.8¡Ê62/120¡Ë
9°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥277.3¡Ê60/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥285.6¡Ê66/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
