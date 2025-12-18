「ごみ清掃芸人」を自称するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



滝沢秀一さんは、「年末になってくると大掃除で一気に片付けるのか可燃ごみにスプレー缶を混ぜる方がいます。」と投稿。





続けて、「清掃車で回収する時に破裂する恐れがありますので、指示に従って出してください。」と、清掃現場の切実な実情を交えて呼びかけました。





滝沢さんはまたスプレー缶の分別について、「うちは中身を使い切って穴を開けずに不燃ごみで出します。皆さんの地域はいかがですか？」と問いかけ、地域によってルールが異なる点にも触れています。





滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。





※ごみの分別方法やリサイクルの方法は自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】