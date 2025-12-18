もはや“芸術”とも言える、人気日本人女子レスラーの“毒霧”。鮮やかな飛沫がライバルに直撃する決定的瞬間を捉えた写真が話題となっている。

【画像】“飛沫”が鮮明に…芸術的「毒霧」噴射の決定的瞬間

日本時間16日に放送されたWWE「RAW」にて、抗争を続けるイヨ・スカイ＆リア・リプリー組を再び急襲したアスカ＆カイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”。観客席から突如現れたアスカがリアに“毒霧”を浴びせることで主導権を握り、リアを庇ったイヨもノックアウト。会場を混乱とブーイング一色に染め上げた。

放送終了後、アスカは自身のX（旧ツイッター）を更新。髪色と全く同じターコイズブルーの毒霧を噴射したまさに“その瞬間”を捉えた写真を公開し、ファンを喜ばせると、投稿には「こっそりアスカ」「芸術だ」「毒霧不意打ち」「お見事でした！」「ビューティフル！」と絶賛のコメントが並んでいた。

現在WWE女子タッグタイトルを保持するカブキの2人だが、先日行われたプレミアムイベント「サバイバーシリーズ・ウォーゲームズ」ではイヨとリアを含むベビーフェイスチームに敗戦。他にも虎視眈々とベルトを狙う実力派タッグチームが数多く控えている状況で、今後どのような展開が日本人タッグを待ち受けているか、注目だ。

