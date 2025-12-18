漫画家あだち充氏（74）と声優日高のり子（63）の対談が18日、東京・池袋で行われた。

ステージでは、2012年から始まり現在も連載されている、高校野球をテーマにした「MIX」についてトークが展開された。

あだち氏は同作について「どうしても前にやった作品が邪魔になるなとは思った」と苦労を明かしたが、「ここまで来たら開き直って設定やら何やら気にしない」と原点回帰。「出来上がりがどんなもんになるのか、本人も全く想像できない。結末は全く考えていない」と明かした。

あだち氏の代表作「タッチ」のアニメ版で浅倉南の声優を務めた日高は、同作でも声優とナレーションを務めている。「『MIX』が始まった時に思ったのが、懐かしい風景。ふるさとを訪れたような懐かしさ」とし、「（浅倉）南ができなかったようなことを言ったり、行動で示したりする。新鮮だなって」と笑顔で話した。

55年の漫画家生活の間に、高校野球はルールや道具などさまざまな変化があったが、あだち氏は「好きになった女の子の行動が気になったり、その子の一言で眠れなくなったりとか、そんなに昔と変わらないだろうと」と、心に焦点を当てる。「スマホとか出てきたので、これは避けられない」としつつも「根本的には変わらないです」と貫く姿勢を見せた。一番変わった点を聞かれると「（自身が）年を取りました」と笑わせた。

「−画業55周年−あだち充展」が、東京・池袋のサンシャインシティで開催される。あだち氏の漫画家としての55年の歩みを網羅し、初公開の原画や秘蔵の生原画、ラフスケッチなど貴重な資料が300点を超えて展示される。期間は19日から来年1月14日まで。