お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が16日放送のBS朝日「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜後10・00）に出演。元NHKでフリーアナウンサーの妻・神田愛花（45）に対する感謝の言葉を口にする場面があった。

2021年10月にスタートした同番組は今回が200回目の放送。

「さあ、やってきました。祝！200回目ということでございます。『ウォーキングのひむ太郎』〜！」とこの日も笑顔で番組を始めた日村は「普通200回とかだともうちょっと私に寄せたとことかね、いろいろあるかもしれませんけど、そういうのは特別考えておりません」と明るく説明して東京・北区の王子神谷〜東十条〜十条周辺をウオーキングした。

その途中で出くわした見知らぬ女性に「奥様おきれいね」と声をかけられると「ありがとうございます」と丁寧に頭を下げた日村。その女性と別れると、一人で歩きながら「この番組をやってる間に“奥様おきれい”だというのは何度も聞きましたね」とうれしそうに口にした。

そして、「この番組の僕が着てる衣装、基本、うちの奥さんがいろいろ決めてくれているんですよ。“これ着たら？”とか。今日なんかでいうと“200回目だから赤着たほうがいいよ”とか。街によっていろいろと合わせてきたんで。ほんとコーディネーター料払ってあげたいぐらいなんですけど。そういう協力もあっての200回でございます」と2018年に結婚した最愛の妻に改めて感謝していた。