¡ÈÅÁÀâ¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤¬Â´¶ÈÈ¯É½¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¡Ä¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀîÀ¥¤â¤¨¤¬18Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ¡×¤Ç¿·¿ÍÉôÌç¤ª¤è¤ÓÂç¾Þ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò»Ë¾å½é¤á¤Æ¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡ÈÅÁÀâ¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀîÀ¥¤À¤¬¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ß¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹´¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àARTA¤ÇÁÇÅ¨¤Ê³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤ª¤«¤²¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ö¤òÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏHONDA¥·¥Ó¥Ã¥¯ej1¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÀÎ¤Î»ä¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤ª¤«¤±¤Ç¡¢¹ç·×4Ç¯´Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö»ä¤Î¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ï¤³¤ÎARTA¤Ç¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÇÂ´¶È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÀîÀ¥¤â¤¨¤ò¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯2·î7Æü¤ËÂ´¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö¤¼¤Ò¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶õ¤±¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£