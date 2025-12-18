【WWE】RAW（12月15日・日本時間16日／ペンシルベニア・ハーシー）

【映像】「背中こわれた」“身代わり”被弾の瞬間

かつての仲間から「裏切者」と激しい憎悪を向けられた日本人女子スーパースターが、自らの体を盾にして新たな相棒を守り抜くも凄惨な一幕に発展した。背中に凄まじい衝撃を被弾し、悶絶して動けなくなる姿に、ファンからは「背中こわれた」「息できなくなりそう」など心配の声が相次いで寄せられた。

事件が起きたのは、大人気コンビ“RHIYO”ことリア・リプリーとイヨ・スカイの入場シーン。最前列に一般客を装って潜伏していたアスカがリアへ毒霧を浴びせると、動揺する相棒のもとへイヨが急行。しかし、そこへカイリ・セインがバリケード上から急降下。かつての仲間であるイヨを標的にした非情な「インセイン・エルボー」で、裏切りへの制裁を与えた。

惨劇はこれだけでは終わらない。制止に入るレフェリーを無視したアスカは、リアをリング内に強引に引きずり込むと、両腕を背後から力ずくで引っ張り、完全に固定。コーナーからカイリが再びトドメの一撃を放とうとした瞬間、イヨがエプロンからリング内へ決死のダイブを見せ、身代わりとなってカイリの鋭い肘を背中にまともに被弾した。

衝撃音とともにマットに沈み、大悶絶するイヨ。この凄惨な自己犠牲に、視聴者からは「背中はやばい」「オレの腰なら終わってた…」「背中のもうちょい上だったら息できなくなりそう」「背中こわれた」「イヨの背中が」と、その代償を案じるコメントが殺到した。

最後は、苦悶するイヨを見下ろし「裏切ったのはお前だ！」と言わんばかりに、カイリが泣き顔で「裏切者！」と叫びながら、恨み節をぶつけて撤退。1月5日（日本時間6日）の王座戦を前に、かつての親友同士は修復不可能なまでの悲劇的な決別を迎えた。（ABEMA／WWE『RAW』）

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved.