松坂屋名古屋店の南館の一部フロアをパルコが運営する新しい商業施設に大規模リニューアルすることが分かりました。

リニューアルが行われるのは、松坂屋名古屋店南館の地下2階と、1階から6階の一部です。リニューアルされる部分は松坂屋と同じ、J．フロントリテイリンググループのパルコが運営し、パルコが得意とする「ファッション・エンタメ・カルチャー」をはじめとする感度の高いゾーンを導入。食品を扱う店舗なども入り、松坂屋名古屋店と名古屋PARCOをつなぐ施設として、さらに幅広い客層を呼び込む狙いです。

リニューアルは来年2月以降、順次工事が行われ2027年春の開業を予定しています。現在、松坂屋名古屋店の南館4階から6階に入っているヨドバシカメラの営業がどうなるかについては松坂屋もヨドバシカメラもコメントをしていません。J．フロントリテイリンググループは、来年夏に商業施設「HAERA」の開業も予定していて、栄エリアの賑わいを今後も後押ししていきたい考えです。