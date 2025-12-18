辻希美、赤ちゃんの衣類もキッチンも！1本で万能な洗濯漂白剤「すごくない？」「めちゃめちゃピカピカ」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【大掃除第一弾】ずっとやりたかったカーテンやキッチンをたぁくんと大掃除』という動画を投稿。夫・杉浦太陽さんと、年末に向けての大掃除をする中で、PRではあったものの、普段からも愛用しているお洗濯アイテムを紹介してくれました♪

辻さんは、いつもは大容量の箱タイプを使用していると話しつつ、披露したのはこちらのアイテム！

◼︎オキシクリーン

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

グラフィコ / オキシクリーン 500g

漂白と消臭のダブルパワーがひとつになった、除菌(※1)もできる無香料の酸素系漂白剤。

泥汚れや汗ジミ・食べこぼしなどの衣類の漂白はもちろん、ベビー用品・キッチン・食器の茶渋やお風呂場など家中の汚れ(※2)にも使え、除菌もできる無香料タイプのオキシクリーンです。

(※1) 布商品の漬けおきの場合。（全ての菌を除菌するわけではありません）(※2) 汚れの程度、種類によって効果は異なります。

◼︎赤ちゃんの衣類にも幅広く使える♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんと杉浦さんは今回、年末の大掃除第一弾として、こちらの商品を使って家のカーテンを洗濯したり、キッチンを大掃除！

油汚れが目立つキッチンのコンロ周りは、オキシ溶液につけて絞った布巾で掃除すると、辻さんは「え！？すごくない？」「綺麗になってる！」「結構こびりついてたよね」と、効果に驚き。

その後、水拭きしながら「え、ヤバいって」「めちゃめちゃピカピカ。昨日もつ鍋したとは思えない」と感動したした様子でした。

また、0歳・次女の衣類や寝具もこちらを使って綺麗にした後、杉浦さんは「無香料で界面活性剤が不使用なので」「赤ちゃんのものとか子供達の汚れた洋服とか、日常の掃除まで幅広く使えるのがありがたいね」と話していました♪

■動画もチェック

18歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより