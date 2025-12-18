キンプリ永瀬廉、DISH//を困らせた！？番組インタビューを回想「俺らの世界観すぎて」

12月17日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、DISH//のメンバーと受けたインタビューの様子を明かした。

12月10日放送のフジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第2夜』でDISH//とコラボ歌唱を行った永瀬。番組で、リスナーから送られた、「DISH//の皆さんと同世代トークしましたか？」という質問メールを受け、永瀬は、「『めざましテレビ』のインタビュー受けたんですよ。そこでみんなと、グループの方々と喋ったって感じですかね」と切り出した。

続けて、「DISH//の人々は落ち着いてたね、やっぱね」「我々はなんていうんやろ、隙あればふざけてみたいなスタンスやったから、結構周りを困らせるタイプなんですけど」「それを遺憾なく発揮させてもらって」と明かした。

さらに、「まぁカットされてるであろうけど、多分、3分の2はずっとDISH//は困ってたみたいな」「俺らの世界観すぎて。そういう虚無な時間というか、『……』みたいな、DISH//が。“何言ってんだこいつら”みたいな。って思われてた気がする」と振り返った。

そして、「普段やっぱその環境で過ごしてるから気づかんけど、外に出て違うアーティストさんとかと喋ると、俺らってやっぱ浮いてんねんなって思ったというか。テンション感というか」「ちょっと人とは違うねんなっていうか、流れてる空気感とか時間が違うねんなって思ったね」と笑いまじりに話していた。