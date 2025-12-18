今季、プレミアリーグではすでに4人の監督が解任された。最初に解任されたのはノッティンガム・フォレストのヌーノ･エスピリト･サントで、フォレストではその後就任したアンジェ・ポステコグルーもわずか39日で解任。ウェストハムはグレアム・ポッターを、ウルブズはヴィトール・ペレイラを解任している。



年末年始の過密日程のさなかに、さらなる監督解任が起こる可能性がある。『The Athletic』は今後の解任レースを予想している。





もっとも可能性が高いと目されているのは、トッテナムのトーマス・フランクだ。フランク監督は前節のノッティンガム・フォレスト戦のあとに「時間を確保できなければ、誰も状況を好転させることはできない」と語った。トッテナムはここ7試合で1勝しか挙げることができておらず、勝ち点22、11位とボトムハーフに転落してしまった。これは08-09シーズン以来最悪の成績であり、そのシーズンはファン・デ・ラモスからハリー・レドナップへと監督の交代が行われている。ここからリヴァプール、クリスタル・パレス、ブレントフォード、サンダーランド、ボーンマスと難敵が続き、戦績次第では解任は避けられない。下位クラブの指揮官も当然ながら解任の確率は高くなる。バーンリー（19位）のスコット・パーカー、リーズ（17位）のダニ・ファルケ、そして最下位ウルブズのロブ・エドワーズだ。ウルブズはすでにペレイラを解任したが、エドワーズにバトンタッチしてからも勝ち星を挙げることができていない。リヴァプールのアルネ・スロットも危ういとされている。開幕5連勝を飾った昨季王者は、第6節でクリスタル・パレスに敗れてからガタガタと崩れてしまった。エースのモハメド・サラーはベンチに座らされていることに不満をあらわにし、指揮官との諍いが報じられた。スロットとサラーは話し合いを行なった模様で、サラーはアフリカ・ネーションズカップに参加するため一時的にチームを離れる。時間をおいたことで状況は改善される可能性もある。インテル、ブライトンと公式戦に連勝したことでチームの状況は上向いてはいるが、年明け第21節のアーセナル戦を終えたときにどんな状況にあるか、スロットも戦績次第では長くリヴァプールにいることはできないかもしれない。いずれにせよ、厳しい戦いが続くプレミアでは、これから1人の指揮官も解任されないということは考えづらい。次に解任されるのはどの監督になるか。