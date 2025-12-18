山形県鶴岡市の高校生が庄内町の伝統工芸品「槇島ほうき」づくりに挑戦しました。

【写真を見る】ほうききびを植え、収穫を経て...高校生が伝統工芸品「槇島ほうき」づくりに挑戦！（山形）

「槇島ほうき」は庄内町槇島地区で２００年以上作られている伝統のほうきです。

今、羽黒高校の生徒が槇島ほうきを手作りするのに挑戦していて、材料となるほうききびを植え、収穫を経て、いよいよきょう槇島ほうきづくりを行いました。

生徒たちはほうききびを束ね、ほうきの形にしていきます。

「きれいに結ばなくちゃだめだから。これをこう。多少きれいになったろ？」

「なりました！」

■２時間かけて完成！

生徒達の表情は真剣そのもの。およそ２時間をかけて伝統の槇島ほうきが完成です。

生徒「６月に植えて８月は暑かったが、水やりとかをがんばった思い出がある。がんばった甲斐がありました」

生徒「とても楽しかったです。さっきも片付けの時に使いました。一人暮らししたときに掃除のときに使いたい」

材料から作った槇島ほうき。生徒たちの手で、地域の伝統が引き継がれます。