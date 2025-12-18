●あす19日(金)は午前中心に日ざし十分 師走と思えない過ごしやすさ

●土曜午後～日曜朝は天気ぐずつくが 週末も季節外れの暖かさ

●1か月予報発表…目先は気温高めも 年始で寒い日が増える見通し

きょう18日(木)は高気圧に覆われて穏やかな晴天が続き、最高気温は15度を超えた所が多く、寒さも和らいだ一日でした。

しかし、晴天をもたらす高気圧はあす19日(金)は中心が日本の東へと離れ、大陸方面から次の低気圧や前線が徐々に迫ってくる形で、この先、天気は少々忙しく移り変わります。





あす19日(金)は、まだ県内は天気の大きな崩れはありませんが、午後ほど、だんだん雲が目立つ空に。

そして、あさって20日(土)は次の低気圧や前線が接近で天気は下り坂。時間とともに雲が厚みを増し、午後は雨雲が流れ込み始めて、夜は少々雨脚が強まる所もありそうです。





その後、日曜日の朝頃にかけて雨が残りやすい、とみています。ただし天気がぐずついても南風が流れ込むことで、週末にかけて師走と思えないほど気温は高めで経過します。寒さが和らいでいるタイミングを、大掃除などに上手に活用していきたいところです。





なお、気象台から発表された1か月予報を見ていくと、ここでも注目なのが気温傾向で、クリスマスの頃までは気温はかなり高めなのですが、その後、だんだん冬らしい気温に落ち着いていき、新年を迎えると、グッと寒い日が増えていきそうな見通しです。雪、凍結への注意も必要な日も多くなってくる、と見込まれます。



目先は暖かすぎる日々ですが、その反動は必ず来る…ということは頭の片隅に入れて、冬本番への備え、というのも気を抜くことのないように、お願いします。





あす19日(金)も穏やかな晴天でスタートで、大きな天気の崩れはありませんが、午後は次第に雲が目立ってくるので、お洗濯など日ざしが必要な作業は早めに取り掛かるのがオススメです。引き続き、師走のわりには暖かく、最高気温は15～17度くらいまで上がるでしょう。





土曜日は天気下り坂…午後から次第に天気が崩れ始め、夜は一時本降りとなる所も。日曜日は朝にかけてぐずつき、日中も雲多めの空が続く、とみています。ただ、この週末も季節外れの暖かさは続きそうです。来週も天気は周期的に変わり、週明けは晴れ間多めですが、来週中頃、クリスマスイブあたりは一時雨となるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

