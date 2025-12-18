土曜日も晴れ間広がり季節外れの暖かさに、それ以降は？【これからの天気(12月18日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
19日(金)の日中は、各地で寒さが和らぎそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に濃霧注意報が発表されています。
◆12月19日(金)天気
・上越地方
各地とも晴れますが、昼ごろまでは濃い霧の出るところがあるでしょう。
最高気温は13～14℃で、今日より9℃ほど高くなりそうです。
・中越地方
一日を通してよく晴れるでしょう。
朝は山沿いを中心に氷点下の冷え込みになりますが、日中の気温は12℃前後まで上がり日差しの温もりを感じられそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは、霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。
ただ、午後は青空が広がる見込みです。
最高気温は13℃前後で、今日より7℃くらい上がるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れて乾いた空気に包まれるでしょう。
火の元には十分に注意をして過ごしてください。
最低気温は0℃前後、最高気温は12℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
風も弱く、貴重な洗濯日和になりそうです。
最高気温は、10～13℃の予想です。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、上・中越ではじめ1m、下越・佐渡で最大1.5mの予想です。
◆週間予報
20日(土)も晴れ間が広がるでしょう。
日中は、明日以上の季節外れの暖かさになるところがありそうです。
一方、21日(日)は昼ごろから雨の降り方が強まり、22日(月)は山沿いを中心に雪が降るでしょう。
19日(金)は、朝晩と日中の寒暖差が大きくなりそうです。服装選びに注意ください。
