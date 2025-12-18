¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¡ÖTHE W¡×ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¼Õºá¡¡¡ÈÁÆÉÊ·à¾ì¡É¤ÎÃæ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¾Ð¤¤ÈÓ¡×¤ÎÅ¯É×(50)¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡¡2025·è¾¡¡×¤ÇÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¼Õºá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE¡¡W¡×¤Ç¿³ºº°÷¤òÃ´Åö¤·¤¿Å¯É×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ç¤â·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×È¹ÀëÇ·¤«¤é¡ÖÁÆÉÊ¤è¤êÃý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Å¯É×¤Ï¡ÖTHE¡¡W¤Î¥¢¥ì¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Á´Á³¤·¤ã¤Ù¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖTHE¡¡W¡×¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Î¿É¸ý¿³ºº¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¿³ºº°÷¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤Î5²ó¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢Å¯É×¤Ï¤ï¤º¤«2²ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¹¤¬¡ÖÂ¾¤Î¿³ºº°÷¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Å¯É×¤Ï¡ÖCMÃæ¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼Õ¤ê¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¡£¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£