¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¹¾¸Í¤Îº×Åµ¡ÛÅÏÊÕË¤¬µ¤ÇÛ¾å¸þ¤¡¡1¡¢2Ãå¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¿·Àß¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÂè1²ó¹¾¸Í¤Îº×Åµ¡×¤Î2ÆüÌÜ¤¬¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡1R¤«¤é°ÂÄêÈÄ¤òÁõÃå¡£6R¤«¤é2¼þ²ó¤ËÃ»½Ì¤È¤Ê¤ëÆñ¿åÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÅÏÊÕË¡Ê58¡Ë¤¬1R1Ãå¡¢8R2Ãå¤È2Ï¢ÂÐ¤Î¹¥Áö¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥Ú¥é¤ò¼«Ê¬¸þ¤¤ËÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î´¶¤¸¤Ï¾å¸þ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£1M¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤ì¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤Èµ¤ÇÛ¤Ï¾å¸þ¤¡£
¡¡¡Ö½éÆü¤ËÂÐÀï¤·¤¿¥¨¡¼¥¹µ¡¡Ê69¹æµ¡¡Ë¤È¤«¡¢¾å¤Ï¤¤¤ë¡£¤Þ¤À´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥é¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆÀÅÀÎ¨9°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤ëÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Î3ÆüÌÜ¤Ï¡¢6R6¹æÄú¡£3Ãå°ÊÆâ¾ò·ï¡Ê½àÍ¥¿Ê½Ð¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï7.00ÁÛÄê¡Ë¤Î¾¡Éé¶î¤±¤ËÎ×¤à¡£