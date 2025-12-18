岡田紗佳、“期間限定ロング”からイメチェン「ボブに戻りました」 レイヤーカットで新鮮な印象に「美しい」「可愛すぎる」
プロ雀士でモデルの岡田紗佳（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。“ロングヘア”からボブへのイメチェンを報告した。
【写真】「美しい」「可愛すぎる」レイヤーカットのボブスタイルで新鮮な印象の岡田紗佳
岡田は先月、エクステンションにより「期間限定」でボブ→ロング髪のスタイルに。
11月10日の投稿で「カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる」と、“一瞬”で胸のあたりまであるロングヘアに変身したことを伝え、以降の投稿ではロングならではの洋装を楽しむ様子を発信していた。
この日の投稿では「ボブに戻りました」と伝え、写真をアップ。「せっかく伸びているからレイヤーカット」にしてもらったといい、以前のボブスタイルともまた違った印象の新ヘアを披露している。
コメント欄には「可愛すぎる」「美しい」「どっちも似合っていたからね」「やっぱショートが好き」など、さまざまな反響が寄せられている。
