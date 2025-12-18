「体重計に乗る時間もない」

衆議院・熊本1区選出の木原稔 内閣官房長官が、臨時国会を終え、今日（18日）RKK熊本放送を含む、熊本のメディアの取材に応じました。

【写真を見る】【木原官房長官】長射程ミサイル配備の説明会「予定なし」と明言 有識者「政権はこの問題から逃げている」

定例の記者会見を終え、姿を見せた木原官房長官は少し痩せたようにも見えます。

木原稔 官房長官「体重計に乗る時間もない。危機管理という観点から、常に、24時間緊張状態にあるのは確かです」

多忙を極める内閣官房長官として初めて臨んだ臨時国会では、総額 約18兆3000億円の補正予算が成立しました。

最も力を入れたというのが物価高対策。ガソリン・軽油の値下げや、子育て応援手当の支給など約8兆9000億円が確保されました。

木原稔 内閣官房長官「一番困っていらっしゃる物価高対策については、対応を果敢に取り組めたと言える」

「熊本モデル」地方創生の先行例に

一方、TSMCの進出やそれに伴う半導体関連企業の集積など、熊本の動きをどう見ているのか聞きました。

木原官房長官「国の成長戦略に地方が連携共同する、そういった『熊本モデル』だと、思っていますけど、そういう役割を熊本には示してもらいたい。全国が『熊本を目指せ』と思ってもらえたらありがたい」

熊本が地方創生の「先行モデル」だと力を込めました。

ミサイル配備については「説明会予定ない」

一方、防衛大臣を務めたこともある木原長官は、自らの地元・熊本市にある陸上自衛隊健軍駐屯地に長射程ミサイルが配備される予定であることについて「防衛省は他国からの武力攻撃を抑止するには、反撃能力がある長射程ミサイルが必要」と強調しています。

これに対し、一部の市民団体が配備に反対し、住民への説明を求めています。

この点について木原官房長官は。

木原官房長官「今月（12月）からホームページ上でスタンドオフ防衛能力を整備する意義に関する動画の配信を開始した。情報発信を強化したということです。現時点では、住民説明会を実施する予定はない」

改めて説明会を開く予定がないとしました。

“逃げている”と言われないように

（解説）堤伸輔氏

国際情報誌「フォーサイト」元編集長

TBSテレビ「Nスタ」コメンテーター

――防衛大臣を務めた経験もある木原官房長官が「説明会を開かない」ことについて、どう考えますか。

堤伸輔氏「私は防衛省と政権に対し、この問題については“逃げている”のではないかと思う。住民説明会を求める声があり、おそらく防衛省側からしたら『説明をしても納得してくれない人が残る』という思いはあると思う。しかし、それを説明するのが政府の役割だと思います。これは、防衛省だけではなく政権全体の役割だと思います。例えば、陸上自衛隊の西部方面隊の総監みたいな方がメディアには答えていますが、メディアに答えて終わりではなくて、意見を持っているあるいは疑問を持っている住民に直接話をしてほしいと強く思います。説明不足だと思います。 “逃げている” と言われないようにしてほしいと思う」