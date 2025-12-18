熊本駅への所要時間が「23分短縮」

今年10月に延伸開通した「熊本西環状道路」。熊本市の北区役所から熊本駅までの所要時間が23分短縮したと発表しました。

【写真を見る】交通渋滞1.2km→150mに激減 熊本西環状道路の延伸で「熊本駅まで23分短縮」国道3号もスムーズに

熊本西環状道路は、熊本市北区の下硯川町から南区の砂原町までの全長 約12kmを結ぶ計画です。 今年10月19日に花園ICから池上熊本駅ICまでの区間 約4.6kmの延伸部分が開通しました。

熊本市が開通前と開通1か月後に北区役所から熊本駅までの所要時間を調べたところ、開通後は西環状利用で23分短縮し、国道3号利用でも11分の短縮が確認できたということです。

▼北区役所→熊本駅

（開通前）64分（国道3号ルート）

（開通後）53分（国道3号ルート）

（開通後）41分（西環状ルート）

※最大23分短縮

国道3号の渋滞も「1.2km→150m」に激減

また開通効果で国道3号の渋滞も緩和し、浄行寺交差点で開通前1.2kmあった渋滞が150mにまで減少したということです。

熊本市は開通前、北区役所から熊本駅までの時短効果を30分としていましたが…。

熊本市 大西一史市長「30分に近いくらいの短縮が今できていることは、評価してほしい」

他の道路整備も加速し、短縮効果をさらに高めたいとしています。