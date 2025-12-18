ÙÇÃ×Èï³²¤ÎÃÏÂ¼¤µ¤ó¡¢¹Ö±éµÙ»ß¤Ø¡¡¹âÎð70ºÐ¤¬ÍýÍ³¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ê¿ê¤¨
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Ç2002Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ÃÏÂ¼ÊÝ»Ö¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤¬¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤òÁÊ¤¨¤ë¹Ö±é¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¡¢¹âÎð¤òÍýÍ³¤ËµÙ»ß¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï14Æü¤ËÊ¡°æ»Ô¤Ç¤Î½¸²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ê¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¡ÖËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤òµß¤¦Ê¡°æ¤Î²ñ¡×¡Êµß¤¦²ñÊ¡°æ¡Ë¤Î¿¹ËÜ¿®Æó²ñÄ¹¡Ê70¡Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¡Ø70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£14Æü¤Î¹Ö±é²ñ¤¬ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏÂ¼¤µ¤ó¤ÏÊ¡°æ¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤ä½¸²ñ¤Ç¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢½ðÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¿¡£